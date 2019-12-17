Новый фейк о «ЧВК Вагнера» в Сирии создала коррумпированный адвокат Ходорковского

Адвокат Любовь Благушина, вбросившая в Сеть очередной фейк о «ЧВК Вагнера» в Сирии, оказалась непосредственно связана с Михаилом Ходорковским. Глава коллегии адвокатов «Благушина и партнеры» подозревалась ФСБ в даче взятки и получала огромные деньги от бежавшего на Запад российского олигарха.

Напомним, накануне к ЧВК «Вагнера» был приписан известный российский военкор Евгений Поддубный. Благушина опубликовала на своей странице Facebook фотографию Поддубного с неизвестным сирийцем, подписав их как Тихонова и Лодочникова.

«Еще немного сирийских «героев» из внештатного подразделения ГРУ ГШ РФ «ЧВК Вагнера», — объявила автор фейка. — Они так хотели подвигов (как «деды» в 1939-м в Польше и Финляндии, или в 1940-м в Балтии). Теперь лихорадочно зачищают свои фото в соцсетях. Не будем отказывать им в славе и сделаем известными!», — пишет Благушина в комментарии к фото сотрудника ВГТРК.

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный разоблачил фейк практически сразу.

«Некая Любовь Благушина, юрист и «борец с кровавым режимом», разоблачает и срывает покровы. Я одного не пойму – я Тихонов или Лодочников? – высмеял журналист провокацию на своей странице в Telegram. – Это все, что нужно знать о либеральной пропаганде. Кем нужно быть, чтобы так ненавидеть людей, которые воюют с террористами ИГ1?» — удивился Евгений Поддубный.

В настоящий момент ссылка на страницу Facebook, где был опубликован вброс. Благушина решила удалить свой пост после разоблачения.

Как отмечает посвященный военной тематике Telegram-канал «Работайте, братья!» (@btr80), формулировка «внештатное подразделение ГРУ ГШ ВС РФ «ЧВК Вагнера» используется только Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки ВСУ. Возможно, именно оттуда Благушиной черпала «информацию» для фейка с Поддубным.

Более того, по информации опубликованной тем же источником Благушина ранее возглавляла филиал Международного фонда защиты от дискриминации и соблюдения конституционных прав граждан. В 2002 году тульское управление ФСБ РФ зафиксировало факт покушения на дачу взятки судьбе Марианне Болдовой. Благушина в ответ подняла истерику в СМИ, обвинив ФСБ в «преследовании честного адвоката». Уйти от обвинения ей позволило только то, что в отношении адвокатов действует особый порядок возбуждения уголовных дел.

Получив скандальную известность, Благушина вошла в группу защиты олигарха Михаила Ходорковского. Возглавляемый ей филиал фонда защиты от дискриминации получил тогда 10 млн долларов. Позже Благушина была связана еще с несколькими скандальными делами о взятках – для защиты она старалась поднять шум в СМИ, после чего отказывалась общаться с журналистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.