Эксперт рассказал о будущем рынка страхования в России

Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников рассказал Федеральному агентству новостей о новом драйвере рынка страхования жизни — продуктах накопительного страхования жизни (НСЖ), активно развивающихся за счет смещения приоритетов страховщиков и банков в сторону социально значимых видов страхования, а также роста интереса граждан к долгосрочному планированию.

— Владимир Владимирович, год заканчивается, можно подводить предварительные итоги. Каким он был для рынка страхования жизни, какие тренды были определяющими в этой сфере?

— Тренд, который наблюдался на протяжении всего года — это рост востребованности продуктов накопительного страхования жизни. Итоговая статистика по 2019 году будет доступна только в феврале 2020 года, однако этот вывод можно сделать даже по итогам первых трех кварталов. Сегмент НСЖ за этот период продемонстрировал рост сразу на 54%. По данным ВСС, объем премий составил 74,6 млрд рублей. При этом, например, в кредитных видах страхования (сопутствующих выдаче банковских кредитов, в частности ипотеке) этот рост составил лишь 7%, а объем премий — 72,2 млрд рублей. То есть НСЖ уже опережает даже условно вмененные виды страхования.

— Чем вы объясняете рост популярности к подобным накопительным продуктам?

— Во-первых, это связано с ситуацией в экономике. В последние несколько лет в стране наблюдается снижение инфляции и ее стабилизация, что позволяет гражданам строить долгосрочные планы. Во-вторых, свою роль играет взросление рынка, накопленный клиентский опыт: уровень страховой культуры растет, люди привыкают пользоваться страховыми продуктами. В свою очередь, и страховые компании, и банки (как основной канал продаж в страховании жизни) заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентом и также накопили опыт разработки и продаж таких продуктов «долгой жизни».

Нельзя не учитывать и менталитет наших людей, которые не всегда готовы платить сегодня за то, пользу от чего могут получить только через несколько лет. Поскольку накопительное страхование жизни — это долгосрочный продукт, то нам как его разработчикам необходимо добавлять в него дополнительную клиентскую ценность, чтобы человек мог воспользоваться им сразу же. Да, он продолжает копить на реализацию будущих целей, но при этом пользуется сервисами, интегрированными в НСЖ.

— Какова социальная составляющая этих продуктов?

— Например, программа «Грани будущего» разработана специально для поддержки молодых семей — будущих родителей. Государство уделяет этому вопросу большое внимание, достаточно вспомнить такие инструменты поддержки, как материнский капитал или активно развивающуюся сегодня «Семейную ипотеку». Но ни одна государственная социальная программа не предусматривает медицинской составляющей, хотя доступ к качественным медицинским услугам влияет на рост рождаемости в стране. Продукт «Грани будущего» позволяет молодым семьям не только формировать будущий капитал, но и обеспечивает медицинскую поддержку в период планирования ребенка, ведения беременности и родов.

Добавлю, что разработка этого продукта велась в партнерстве с одним из наших банков-партнеров, что подтверждает интерес к социально значимым видам страхования и в банковской среде.

— На ваш взгляд, популярность накопительного страхования жизни будет расти такими же темпами и в будущем году?

— Согласно прогнозам рынка — да. Средние темпы роста НСЖ в последние пять лет составляли около 30% ежегодно. Даже если не учитывать более высоких темпов роста, наблюдаемых в этом году, а отталкиваться от среднегодовых за последние несколько лет, то при отсутствии стрессовых сценариев уже в 2022 году объем премий по НСЖ может превысить 200 млрд рублей.

Сейчас активно обсуждается возможность введения в 2021 году механизма гарантирования государством средств граждан в инвестиционном и накопительном страховании жизни. И хотя на страховом рынке, по сравнению с банковским, случаев отзыва лицензий и потери денег клиентами не было, дополнительный механизм гарантирования сохранности средств очевидно сыграет положительную роль в более широком проникновении НСЖ. Даже обсуждение этой возможности, учитывая, что ее инициатором является Банк России, привлечет внимание к этим продуктам и повысит информированность людей о них.

Добавлю, что для дальнейшего развития рынка от государства необходимо формирование положительного восприятия, популяризация страхования жизни. А также крайне важна поддержка отрасли с точки зрения расширения существующих налоговых льгот, что является общепринятой мировой практикой.

— Еще один тренд последнего времени — это цифровизация страхования. В какую сторону будет развиваться компания «Ингосстрах-Жизнь» с точки зрения технологий?

— С точки зрения страховых компаний, я считаю важным и необходимым развиваться в двух направлениях. Во-первых, это развитие и адаптация продуктового направления компании. И, во-вторых, это сервисная поддержка, так как важно не только создать качественный продукт, но и обеспечить определенный уровень комфорта при пользовании продуктом.

Если взять во внимание, что сейчас цифровизация, с точки зрения сервиса, стремительно идет вперед (личные кабинеты, интернет-банк, мобильный банк, удаленные офисы) для нас как для страховой компании важно развивать и учитывать данный тренд в развитии собственных технологий.

— Считаете ли вы идею объединения лучших проектов и практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах удачной?

— Внедрение технологий не должно происходить только ради технологий. И не для того, чтобы сказать: «Мы тоже занимаемся инновациями». Как мне кажется, инновации — это возможность корректировать угол зрения и подходить к решению возникающих задач разными способами. Это позволяет найти оптимальное, наиболее эффективное решение как с точки зрения внутренних процессов компании, так и во взаимодействии с клиентами. Только в этом случае подход можно назвать инновационным.

Что касается объединения практик, даже лучших, то не всегда это может дать ощутимый результат. Далеко не факт, что сервис, хорошо зарекомендовавший себя в одной сфере или на одном рынке, можно так же успешно масштабировать в другой области. Но с точки зрения развития инноваций, такой обмен опытом, безусловно, полезен.