Постройневшая после развода Лолита восхитила поклонников новым образом

Москва, 17 декабря. Популярная певица Лолита Милявская опубликовала фото в новом образе на своей странице в Instagram. Поклонники звезды обратили внимание на постройневшую фигуру артистки и восхитились изменениями в ее внешности.

На снимке Лолита предстала перед подписчиками в красном платье-мини от Balmain с золотыми пуговицами, которое она выбрала для выступления на большом шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.

«Вы стройнее стали. Отлично выглядите!» — написала yanavorobei.

«Все супер, ножки класс!» — отметила tata142695.

«Звездочка наша красивая стройная. Удачи и счастья тебе, Лолочка. Восхищаюсь тобой!» — прокомментировала 12qwel.

Некоторые подписчики Лолиты связали новый образ 56-летней певицы с недавним расставанием с тренером Дмитрием Ивановым.

«Я всегда думала, что для женщин развод идет только на пользу. Восхитительная женщина!» — написала ksyyysha.

«Лола, вы не представляете, какую услугу вам оказал бывший. Теперь, хоть и с болью в сердце, со шрамом на душе, у вас началась новая жизнь», — считает ilebeda.