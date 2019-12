Пользователи Twitter поражены лучшей оптической иллюзией 2019 года

Москва, 17 декабря. Пользователи Twitter оказались поражены новой оптической иллюзией, основанной на линиях Лиссажу.

Некий Бергер Диллон выложил видео, на котором можно заметить вращение фигуры. Он поставил перед подписчиками вопрос, по какой оси движутся линии — по вертикальной или горизонтальной. Определить это сразу же — не так-то просто из-за оптического обмана.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9