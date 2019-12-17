Пользователи Twitter поражены лучшей оптической иллюзией 2019 года

Москва, 17 декабря. Пользователи Twitter оказались поражены новой оптической иллюзией, основанной на линиях Лиссажу.

Некий Бергер Диллон выложил видео, на котором можно заметить вращение фигуры. Он поставил перед подписчиками вопрос, по какой оси движутся линии — по вертикальной или горизонтальной. Определить это сразу же — не так-то просто из-за оптического обмана.

«Иллюзия — победитель 2019 года. Она основана на простой кривой Лиссажу, но использует умное затенение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси», — объясняет Диллон.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |????| Dillon 〉 (@InertialObservr) 15 декабря 2019 г.

Многим пользователям Twitter очень понравилась эта иллюзия.

«Я смотрел на это 9 часов, высылайте помощь», «Меня каждый раз «сдвигало» в другую сторону», «Я должен попробовать сделать это в следующий раз, когда буду играть с лазерами на работе», — шутят в комментариях.

Один из подписчиков отметил, что мозг просто по-разному интерпретирует один и тот же силуэт, а когда в видео появляются цвета, места для интерпретации становится меньше.

Это уже не первый раз, когда подобные игры с восприятием человеческого мозга приводят в восторг соцсети. В сентябре интернет-пользователей покорила оптическая иллюзия с шестеренками. Смотрящему на GIF-картинку кажется, что они вращаются, хотя на самом деле фигуры неподвижны. Участники обсуждения отметили, что статичную картинку можно увидеть, если взглянуть на изображения боковым зрением.