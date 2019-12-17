Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда», короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского включены в шорт-лист премии «Оскар». Российский кинокритик Антон Долин прокомментировал включение россиян в список претендентов на получение награды Американской академии кинематографических искусств и наук.

Картина ученика Александра Сокурова, рассказывающая о двух фронтовых подругах в Ленинграде 1945 года, попала в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», которая до 2019 года называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Дылда» Балагова уже удостоен двух наград на Каннском фестивале 2019 года (приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд»), а также получил гран-при международного кинофестиваля «Зеркало», гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля и главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля.

Что касается российского короткометражного анимационного фильма, то это уже третья работа петербургского режиссера Константина Бронзита, выдвигающаяся в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — в 2009 году был номинирован его мультфильм «Уборная история — любовная история», а в 2016-м — «Мы не можем жить без космоса».

«Я считаю, что оценивать шансы наших режиссеров на получение «Оскара» рано, пока не названы номинанты (список номинантов будет известен 13 января 2020 года. — Прим. ФАН)», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Антон Долин.

По его словам, он не смотрел все работы, включенные в шорт-листы вместе с фильмами россиян.

«Я смотрел только некоторые работы, поэтому не могу все оценить. Из шорт-листа для номинации «Лучший международный художественный фильм», например, я смотрел лишь пять или шесть картин, а четыре или пять — не видел. Поэтому я не могу говорить, правильный это выбор или нет», — объяснил Долин.

При этом кинокритик считает фильм Кантемира Балагова «замечательным». Но даже триумф «Дылды» на нескольких международных кинофестивалях не может повлиять на итоговое решение американских киноакадемиков, подчеркнул Долин.

«Оскар» — это чисто американская история. И они не раздают награды в зависимости от того, что получили фильмы-претенденты на международных кинофестивалях и как давно представители этой страны выигрывали», — отметил Долин.

Напомним, российским режиссерам вручали «Оскар» трижды: в 1968 году статуэтку получил Сергей Бондарчук за фильм «Война и мир», в 1981-м — Владимир Меньшов за картину «Москва слезам не верит», в 1994-м — Никита Михалков за «Утомленные солнцем».

Кинокритик уверен, что политическая ситуация и нагнетаемая Западом антироссийская истерия не повлияют на решение американских киноакадемиков.

«Было больше 100 фильмов, и российский фильм вошел в десятку. И так же — в других номинациях. Очевидно, что разговоры о политической пристрастности перестают иметь смысл», — заметил Долин.

Добавим, что еще одна работа российского режиссера вошла в шорт-лист премии «Оскар». Это картина «Акварель» Виктора Косаковского, которая поборется за приз в номинации «Лучший документальный фильм». Работа россиянина попала в список из 15 лент, которые были отобраны из 159 представленных в категории картин.

Номинантов на «Оскар-2020» объявят 13 января, а вручение наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоится 9 февраля.