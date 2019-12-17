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Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

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Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда», короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского включены в шорт-лист премии «Оскар». Российский кинокритик Антон Долин прокомментировал включение россиян в список претендентов на получение награды Американской академии кинематографических искусств и наук.

Картина ученика Александра Сокурова, рассказывающая о двух фронтовых подругах в Ленинграде 1945 года, попала в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», которая до 2019 года называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Дылда» Балагова уже удостоен двух наград на Каннском фестивале 2019 года (приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд»), а также получил гран-при международного кинофестиваля «Зеркало», гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля и главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля.

Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

Что касается российского короткометражного анимационного фильма, то это уже третья работа петербургского режиссера Константина Бронзита, выдвигающаяся в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — в 2009 году был номинирован его мультфильм «Уборная история — любовная история», а в 2016-м — «Мы не можем жить без космоса».

Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

«Я считаю, что оценивать шансы наших режиссеров на получение «Оскара» рано, пока не названы номинанты (список номинантов будет известен 13 января 2020 года. — Прим. ФАН)», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Антон Долин.

По его словам, он не смотрел все работы, включенные в шорт-листы вместе с фильмами россиян.

«Я смотрел только некоторые работы, поэтому не могу все оценить. Из шорт-листа для номинации «Лучший международный художественный фильм», например, я смотрел лишь пять или шесть картин, а четыре или пять — не видел. Поэтому я не могу говорить, правильный это выбор или нет», — объяснил Долин.

При этом кинокритик считает фильм Кантемира Балагова «замечательным». Но даже триумф «Дылды» на нескольких международных кинофестивалях не может повлиять на итоговое решение американских киноакадемиков, подчеркнул Долин.

Антон Долин прокомментировал внесение трех российских фильмов в шорт-лист «Оскара»

«Оскар» — это чисто американская история. И они не раздают награды в зависимости от того, что получили фильмы-претенденты на международных кинофестивалях и как давно представители этой страны выигрывали», — отметил Долин.

Напомним, российским режиссерам вручали «Оскар» трижды: в 1968 году статуэтку получил Сергей Бондарчук за фильм «Война и мир», в 1981-м — Владимир Меньшов за картину «Москва слезам не верит», в 1994-м — Никита Михалков за «Утомленные солнцем».

Кинокритик уверен, что политическая ситуация и нагнетаемая Западом антироссийская истерия не повлияют на решение американских киноакадемиков.

«Было больше 100 фильмов, и российский фильм вошел в десятку. И так же — в других номинациях. Очевидно, что разговоры о политической пристрастности перестают иметь смысл», — заметил Долин.

Добавим, что еще одна работа российского режиссера вошла в шорт-лист премии «Оскар». Это картина «Акварель» Виктора Косаковского, которая поборется за приз в номинации «Лучший документальный фильм». Работа россиянина попала в список из 15 лент, которые были отобраны из 159 представленных в категории картин.

Номинантов на «Оскар-2020» объявят 13 января, а вручение наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоится 9 февраля.

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