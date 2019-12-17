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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Исламабад, 17 декабря. Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Об этом во вторник сообщает телевизионный канал Samaa.

Впервые в истории этой страны коллегия специального суда, состоящая из трех человек, приговорила пакистанского экс-главу к смертной казни по шестой статье конституции. Согласно действующему законодательству, любой, кто нарушает конституцию «с применением силы или демонстрацией силы», обвиняется в государственной измене.

Как отмечает телеканал, два из трех судей проголосовали за эту меру наказания.

Согласно версии следствия, Мушарраф, занимавший пост главы республики в течение семи лет — с 2001 по 2008 годы, — совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и распорядился взять под стражу членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное производство в отношении Мушаррафа было заведено в 2013 году.

Источник: Samaa
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