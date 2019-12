Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом

Москва, 17 декабря. Известный российский певец Сергей Лазарев резко ответил на замечание пользовательницы Instagram, указавшей ему на то, что в отличие от коллеги Димы Билана он так и не стал победителем главного европейского музыкального конкурса.

15 декабря Лазарев пел в Амстердаме на концерте звезд Евровидения, он исполнил две свои известные песни You are the only one и Scream, с которыми прежде выступал на конкурсе, передает портал «Дни.ру». После концерта певец выложил фото и видео своего выступления в Instagram и поблагодарил столицу Нидерландов за прием.

Артист признался, что был горд снова представить Россию на международной музыкальной сцене, онако столкнулся с нелестными комментариями подписчиков.

Одна из пользовательниц напомнила артисту «о больном» — о том, что за два года участия в конкурсе он так и не смог одержать в нем победу.

«Только какая связь между тобой и победителями? У Гагариной и Алсу и то место выше было, что уж говорить про единственного winner [победителя] от нашей страны», — обратилась n_a_s_fine к певцу, подразумевая под победителем коллегу Лазарева Диму Билана.

Между двумя популярными певцами всегда царило негласное соперничество, поэтому комментарий задел Лазарева, и тот решил указать на свои достоинства перед «конкурентом».

«Я победитель зрительского голосования — это раз, и дважды призер Евровидения — это два! И поверьте, не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно 100% победитель! Так что умерьте свой пыл! И кусайте своим ядом себя», — резко заявил он.

Некоторые пользователи выразили мнение, что две бронзы Лазарева нельзя сопоставлять с золотом Билана, но комментировать его певец не стал.

Ранее в СМИ появилась информация, что Билан отказался ехать на концерт в Амстердам из-за того, что его имя на афише было написано слишком мелким шрифтом. Однако продюсер певца Яна Рудковская позднее опровергла эти слухи, заявив, что на это же число у Билана был запланирован благотворительный концерт, уточнил «Пятый канал».