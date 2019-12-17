Ямпольская назвала оскорбительным предупреждение о вреде курения перед фильмами о ВОВ

Москва, 17 декабря. Титр с предупреждением о вреде курения перед фильмом о Великой Отечественной войне оскорбителен для него. Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ямпольская выразила мнение, что предупреждать о вреде курения в каждом фильме необязательно. Она отметила, что исключением должны стать фильмы о Великой Отечественной войне.

«Я человек, не сделавший в жизни ни одной затяжки, очень не люблю запах дыма. Но я понимаю, что не надо превращать эту борьбу в маниакальную, потому что мы показываем зачастую вещи гораздо более опасные, чем курение. И я считаю, что такой титр перед фильмами о Великой Отечественной войне оскорбителен даже для этих фильмов», — заявила Ямпольская.

Она отметила, что «это фрагмент абсурда», и добавила, что «он не может не раздражать».

«Самое опасное, что показывают в этом фильме — это курение? Махорка, закрученная в обрывок газеты?» — задала риторический вопрос Ямпольская.

Она напомнила о сценах в фильмах о Великой Отечественной войне, связанных с вылазкой бойцов в тыл врага или подъемом солдат из окопов и переходом в атаку.

В конце ноября стало известно, что российская кинокартина «Т-34» побила рекорд проката в Японии. Напомним, действие фильма разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Главным героем ленты выступает танкист Николай Ивушкин, роль которого исполнил актер Александр Петров. Ивушкин вместе с товарищами планирует побег из фашистского концлагеря, получив доступ к модели танка Т-34.