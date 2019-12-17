Украинцы массово скупают квартиры на главном российском курорте

Сочи, 17 декабря. Граждане Украины массово скупают жилье в Сочи. Согласно данным риелторского агентства «Мандарин», 29% иностранцев, купивших квартиры на главном российском курорте, являются украинцами.

Квартиры в Сочи пользуются популярностью и среди граждан Белоруссии — на них приходится 25% продаж жилой недвижимости на черноморском побережье. На третьем месте среди иностранцев, покупающих квартиры на российском курорте, оказались казахи — они совершают около 19% сделок на данном рынке. Четвертое место заняли жители близлежащей Абхазии с долей 8%. Также квартиры в Сочи покупают граждане Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.

Несколько другая ситуация сложилась на рынке частных домов в Сочи. Этот вид недвижимости популярнее всего у жителей Казахстана и Белоруссии (по 26%). На долю украинцев приходится 19% подобных сделок в сфере недвижимости, сообщает «Утро.ру».

Эксперты подчеркивают, что иностранцы, покупающие квартиры и дома, преследуют разные цели. По данным риелторов, квартиры на курорте чаще всего приобретаются либо для собственного пользования, либо для сдачи в аренду. Частную недвижимость предпочитают те, кто планирует открыть гостевой дом в Сочи.

Ранее сообщалось, что Сочи вошел в рейтинг российских городов, пользующихся популярностью у иностранных туристов. Лидирующие позиции в списке заняли Москва и Петербург.