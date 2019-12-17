Пресс-конференция Путина 19 декабря: где и во сколько смотреть, кто задаст вопрос президенту

Все меньше времени остается до завершающего политический год события — большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Мероприятие в последнее время проводится в декабре, глава государства в ходе общения с журналистами подводит итоги уходящего года. Владимир Путин дает оценку экономической и политической ситуации в стране, уделяет много внимания проблемам регионов, а также оценивает международную обстановку.

На пресс-конференции российского лидера в этом году будет присутствовать почти две тысячи российских и зарубежных журналистов, их количество является для мероприятия рекордным. Будут на пресс-конференции президента и представители Федерального агентства новостей.

Самая важная информация, касающаяся большой пресс-конференции Владимира Путина, представлена в инфографике ФАН.

Что, где, когда

Напомним, юбилейная 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 19 декабря. Мероприятие пройдет в столичном Центре международной торговли, расположенном по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 12.

Начало в 12.00 по московскому времени.

На пресс-конференцию аккредитовано 1895 российских и зарубежных журналистов (в прошлом году их было около 1700), именно они получат возможность (если повезет) задать вопрос Владимиру Путину.

Как правило, президент РФ общается с представителями прессы в течение 3,5-4 часа и успевает ответить на несколько десятков вопросов (в среднем около 70-ти). Поэтому журналисты всячески стараются привлечь внимание Владимира Путина, а также и модератора мероприятия — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Для привлечения внимания сотрудники СМИ используют броские наряды, большие плакаты и другие заметные предметы, вплоть до воздушных шаров. Дмитрий Песков просит этого не делать, чтобы не мешать видеосъемке и не отвлекать других участников мероприятия, но помогают его просьбы не всегда.

Где смотреть и слушать пресс-конференцию Путина в прямом эфире

Прямую трансляцию мероприятия будут вести Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Мир 24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ»

Трансляция также будет доступна в Интернете на сайтах вышеупомянутых ресурсов. Кроме того, многие российские и зарубежные СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Оперативно информировать читателей о происходящем на пресс-конференции будет Федеральное агентство новостей. Также читателей ФАН ждут аналитические материалы по итогам общения президента РФ с представителями СМИ.

Интересные факты

Напомним, впервые в таком формате президент РФ Владимир Путин общался с журналистами в 2001 году, мероприятие проходило летом, на нем присутствовало около 400 представителей СМИ. Президент тогда успел ответить на 22 вопроса.

Рекордной по продолжительности и по количеству вопросов, на которые ответил российский лидер, стала пресс-конференция 2008 года (4 часа 40 минут и 106 вопросов).