Российские ученые назвали лучшее средство предупреждения инфаркта и инсульта

Москва, 17 декабря. Чеснок оказался сильным оружием против опасных болезней сосудов. Об этом заявили научные сотрудники из РЭУ имени Плеханова совместно с китайскими коллегами. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Chinese Journal of Natural Medicines.

Согласно информации экспертов, популярное в кулинарии растение может благополучно выполнять роль природного аналога медицинского препарата для предотвращения атеросклероза, который нередко приводит к инфаркту и инсульту, пишет «Вечерняя Москва».

Как отметил профессор Василий Карагодин, чеснок предотвращает залежи холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических пятен.

Как отмечает «Царьград», у этого растения нет как таковых побочных эффектов, что позволяет рекомендовать его к употреблению в течение всей жизни.

Кроме того, чеснок помогает уменьшить кровяное давление, а также улучшает свертываемость крови и налаживает ее липидный профиль.