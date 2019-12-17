Политолог объяснил, почему Россия и Китай вместо санкций стремятся к диалогу с КНДР

Россия и Китай предложили смягчить санкции против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Это правильная позиция, так как без переговорного процесса с Пхеньяном никаких результатов по сокращению ядерного оружия не добиться, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

В резолюции двух стран указывается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры», поскольку Северная Корея выполняет свои обязательства. Позиция России и Китая заключается в снятии ограничительных мер, которые касаются жизни гражданского населения страны.

Резолюция приветствует продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях и предлагает призвать к скорейшему возобновлению многостороннего диалога «с целью ослабления напряженности на Корейском полуострове».

Как отмечает Владимир Брутер, Россия и Китай считают, что время санкций против КНДР прошло, и только налаживание полноценного диалога с Пхеньяном может повлиять на реализацию договоренностей по денуклеаризации.

«Ранее страны голосовали за санкции против КНДР, но сейчас в мнении российско-китайской стороны есть предложение вернуться к шестистороннему формату. Россия и Китай считают, что без этого диалога и восстановления полноформатного переговорного процесса прогресса достичь не удастся. На мой взгляд, это правильная позиция, альтернативы которой нет», — подчеркнул Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако США пытаются продолжать вводить односторонние санкции и постоянно увеличивать политическое давление на Северную Корею, хотя это и не дало никаких результатов, объясняет Брутер.

«Мы видим, что Северная Корея активно продолжает вести свою ракетную программу. Если США хотят добиться денуклераизации и снижения напряженности на Корейском полуострове, то без переговоров добиться этого невозможно. При этом США имеют склонность все вопросы такого рода переводить к санкционному давлению, которое не дает результатов по корейской проблеме. Поэтому есть достаточное количество обстоятельств для восстановления предыдущего диалога», — добавил собеседник ФАН.

Ранее власти КНДР осудили резкие высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter касательно главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам председателя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ен Чхоля, если хозяин Белого дома не прекратит свои провокации, председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын «может изменить свое мнение о нем».

Напомним, американский лидер написал в Twitter, что Ким Чен Ын — умный человек и не станет предпринимать враждебных действий против Вашингтона, поскольку в этом случае он может потерять все.