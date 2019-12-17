Сирийских детей в Москве отвезли в усадьбу Деда Мороза и угостили мороженым

Москва, 17 декабря. Группа сирийских детей и их сопровождающих по инициативе Следственного комитета РФ во вторник посетила Москву. Речь идет как о детях, чьи отцы погибли, сражаясь в составе сирийской правительственной армии против боевиков, так и об обычных школьниках.

Самолет Минобороны РФ доставил 20 маленьких сирийцев в один из аэропортов российской столицы, после чего их отправили в московский Кадетский корпус им Александра Невского, где будущие офицеры России уже приготовили иностранным гостям теплый прием.

«Сотрудники СК России подготовили для ребят не только познавательную программу, познакомившую их с нашей историей, но и культурно-развлекательную, что позволило юным сирийским гостям отвлечься от тягот войны, причиненных ею страданий и боли», — сообщает СК РФ.

Сирийские дети посетили Кремлевский дворец, посмотрели главные московские достопримечательности, побывали в парке «Зарядье», парке «Патриот», а также сходили на экскурсию в Ледяную пещеру, где ребята впервые в своей жизни увидели и потрогали снег. После этого школьников из САР ждала фабрика мороженого, где гостей угостили десертом, Центральный театр кукол имени Образцова и Московская усадьба Деда Мороза.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, Россия делает все возможное для того, чтобы в Сирии наступил мир, а также оказывает ее жителям гуманитарную помощь. Обращаясь к детям, он выразил надежду на то, что визит в Москву поможет им отвлечься от войны и надолго запомнится, как «зимняя новогодняя сказка».

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.