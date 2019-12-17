Крупную партию наркотиков из Кельна на 5,8 млрд рублей изъяли во «Внуково»

Москва, 17 декабря. Контрабандную партию наркотических средств на сумму в 5,8 млрд рублей изъяли в столичном аэропорту «Внуково», запрещенные препараты поступили из Германии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ФТС России.

По информации ведомства, крупную партию метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, нашли в начале текущего месяца сотрудники таможенной службы «Внуково».

«Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 миллиарда рублей», — следует из сообщения.

Как отмечает «Вечерняя Москва», палеты с 2,4 тыс. полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из воздушного судна, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, там их обнаружили таможенники.

Уточняется, что общая масса запрещенного препарата составляет более 1,2 тонны. Как отмечает KP.ru, 6 декабря таможня воздушной гавани возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.