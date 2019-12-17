Ученые исследовали, как человеческий мозг формирует смысл

Нью-Йорк, 17 декабря. Ученые рассказали, что продвинулись в понимании того, как человеческий разум создает смысл.

Исследователи объяснили, что люди складывают значения отельных слов в новое целое, это отличает их от других видов живых организмов и машин.

«Смысловая композиция — это стержень познания, необходимый для объяснения творчества человеческой мысли и коммуникации. Это способность, которая отличает нас от других видов и вычислительных устройств», — пояснил Андреа Мартин, руководитель группы в Институте Планка и главный исследователь в центре когнитивного нейровизуализации Donders.

Одним из направлений, на котором сфокусировались ученые, стала нейробиология смысловой композиции. Коллега Мартина из Donders Питер Хагурт отметил, что люди интерпретируют язык, используя мультимодальные сигналы из богатых разговорных условий, а не просто синтаксис для объединения слов.

Поэтому выражение «палец упал в суп» вызывает у человека негативные эмоции, хотя сами по себе слова в нем нейтральны. В модели Хагурта, основанной на методах нейровизуализации, смысл заключается в динамическом взаимодействии между двумя областями мозга — височно-теменной и нижней лобной корой, передает Planet Today.

Также ученые рассмотрели хорошо известную реакция N400, которая возникает в мозге, когда человек обрабатывает неожиданные значения. Например, когда он слышит фразу «вы никогда не забудете, как ездить на слоне», мозг показывает сигнал «сюрприз» N400 в «слоне», который отсутствует, когда предложение имеет более предсказуемое окончание («вы никогда не забудете, как ездить на велосипеде»).

Исследователи утверждают, что «велосипед» не только более предсказуем, чем «слон», но и делает предложение более правдоподобным, учитывая человеческое знание мира. Эффект предсказуемости на N400 возникает раньше, чем эффект правдоподобия, и это снова показывает, что мозг активно составляет значение как слов, так и предложений в контексте.

Ученые надеются, что точная модель того, как мозг создает смысл, будет открыта в ближайшем будущем. Они полагают, что она могла бы найти решения в целом ряде открытых проблем в различных областях науки, включая лингвистику, нейронауку, психологию, компьютерные науки и искусственный интеллект.