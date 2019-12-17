РГО и «Яндекс» уточнят названия на картах России и составят уроки географии

Москва, 17 декабря. РГО и «Яндекс» вновь объединятся в работе над образовательными проектами. Во вторник, 17 декабря, эти планы обсудили президент РГО Сергей Шойгу и представители группы компаний «Яндекс».

Как стало известно ФАН, на сервисе «Яндекс.Учебник» рядом с математикой и русским языком скоро появится география — с учебными материалами к этому разделу поможет РГО. Эксперты географического общества примут участие в разработке мультимедийных тестов на знание географии для учащихся начальных и средних классов. Кроме того, в планах РГО прописать сценарии занятий по географии с методическими рекомендациями для учителей: по ним любой преподаватель сможет провести урок у себя в классе по заданной теме. По словам управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, уже 17 тысяч учителей в России используют этот сервис для составления заданий детям.

«Думаю, многим детям будет интересно нарисовать поселок, как это делает сообщество картографов по всей стране», — отметил Худавердян на встрече с президентом РГО.

Еще одно направление, которое обсудили во вторник представители РГО и «Яндекс», — стандартизация наименований на «Яндекс.Картах». На картах будут указывать исторические названия географических объектов, данные им в прошлых веках и десятилетиях российскими первооткрывателями.

В 2018 году эту тему поднял председатель попечительского совета РГО Владимир Путин: он обратил внимание на то, что историческое название острова Смит у берегов Антарктиды — Бородино, Сноу — Малоярославец, а Ливингстон в оригинале был назван Смоленском. Для уточнения топонимов РГО передаст «Яндексу» данные о географических, историко-культурных объектах, полученные в ходе экспедиций. Ранее благодаря такому сотрудничеству РГО и интернет-сервиса появились панорамы 11 островов архипелага Земля Франца-Иосифа — самые северные территории, снимки которых можно увидеть на картах «Яндекса».

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу напомнил и о другом проекте, который поддержала группа компаний «Яндекс», — конкурсе «Самая красивая страна». Он рассказал, что на него было прислано более полумиллиона фотографий от разных авторов из России и из-за рубежа. По мнению Шойгу, у конкурса есть большие перспективы по развитию, кроме того, он видит возможность совместно поработать над проектами в географии, этнографии и экспедиционной деятельности РГО.

«У нас в стране много нового интересного, о чем, я уверен, большинство пока не догадывается, — поделился мнением Шойгу. — Очень надеюсь на то, что у нас впереди большая, интересная и нужная работа».

«Народная карта» «Яндекса» тоже пополнится силами членов и волонтеров РГО: они будут вместе со специалистами сервиса добавлять актуальную информацию о природных и историко-культурных объектах России. Отдельный проект наступающего года — нанесение на карту информации об объектах, которые увековечат память о Великой Отечественной войне.

Как сообщили представители «Яндекса», сервис поддержит образовательные и просветительские акции РГО в сфере географии. В том числе, «Яндекс» станет партнером РГО в географическом диктанте и проведении олимпиад по географии.

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян и директор стратегических направлений группы компаний «Яндекс» Алексей Федотов на встрече с Сергеем Шойгу 17 декабря получили членские билеты РГО. В октябре этого года Тигран Худавердян уже вошел в состав попечительского совета РГО.