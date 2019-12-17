Малькевич призвал соцсеть «ВКонтакте» удалить оскорбляющие госсимволику РФ изображения

Москва, 17 декабря. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провели мониторинг социальной сети «ВКонтакте» и обнаружили множество изображений, оскорбляющих государственную символику РФ и представителей власти. Глава фонда Александр Малькевич лично обратился к администрации сайта с призывом удалить оскорбительные иллюстрации.

«Согласно российскому законодательству, публикации, демонстрирующие явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам страны и органам госвласти должны удаляться, а их автору грозит административная ответственность», — напомнил Малькевич в своем Telegram-канале.

Глава фонда подчеркнул, что руководству соцсети следует удалить данные записи, чтобы «не подставлять своих пользователей».

«Было бы хорошо, если бы соцсеть все это убрала сама и «не доводила до греха», — заключил Малькевич.

Ранее глава ФЗНЦ призвал «поставить на место» Twitter, администрация которого без предупреждения и объяснения причин заблокировала несколько российских аккаунтов, в том числе страницу самого Малькевича. Роскомнадзор уже направил в Twitter обращение с требованием объяснить блокировку.