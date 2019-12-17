Египет заявил, что не допустит угроз своей нацбезопасности в Судане и Ливии

Шарм-эш-Шейх, 17 декабря. Власти Египта не допустят образования угроз своей национальной безопасности в Судане и Ливии. Об этом во вторник заявил президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси на встрече с журналистами в кулуарах Всемирного молодежного форума в Шарм-эш-Шейхе.

«Мы не оставим Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и не можем согласиться с созданием в Ливии государства для боевиков, а также для вооруженных террористических и экстремистских группировок», — отметил он.

Ас-Сиси добавил, что Каир никому не позволит контролировать Ливию и Судан, поскольку от ситуации в этих странах напрямую зависит национальная безопасность Египта.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда местные мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи сформировалось подконтрольное западным странам так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе организации запрещены в России) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о начале антитеррористической операции, чтобы освободить Триполи и всю страну от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.