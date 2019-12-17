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Депутата гордумы Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве

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Депутата гордумы Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве

Переславль-Залесский, 17 декабря. Депутата городской думы Переславля-Залесского Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил председатель гордумы Сергей Корниенко.

Сейчас Корнилов находится в следственном отделе ОВД. Официальных комментариев от правоохранителей по поводу его задержания пока не поступало.

Как написал на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев, Корнилов уже написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата думы Переславля-Залесского. Царев уточнил, что это заявление было удовлетворено, а также отметил, что подробности инцидента с Корниловым станут известны позднее.

Источник: РИА Новости
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