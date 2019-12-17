«Нафтогаз» подал в суд на власти Украины

Вашингтон, 17 декабря. Украинский «Нафтогаз» подал в суд на Киев по причине того, что украинские власти ранее выдали разрешение американской компании на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Об этом сообщает американское издание Time.

Согласно сведениям журнала, иск был подан на прошлой неделе в суд в украинской столице. В документе указывается, что украинское руководство нарушило закон, когда в июле этого года предоставило американскому предприятию Ukrainian Energy право на разработку месторождения. Так, на это претендовала «дочка» «Нафтогаза».

По данным издания, одним из основателей Ukrainian Energy является американский предприниматель Майкл Блейзер, который родился на Украине. Блейзер входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был главой Министерства энергетики США. По информации журнала, Блейзер ранее предоставлял Перри деньги на проведение избирательных кампаний.

Сам Блейзер заявил репортерам Time, что компания Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честным путем. Как подчеркнул бизнесмен, в данном случае никакого политического давления на Киев не оказывали.

Как ранее сообщал Infox.ru, «Нафтогаз» озвучил свои претензии к компании «Газпром», с которой ведутся финансовые споры в течение последних нескольких лет. Украинская компания заверила, что будет судиться с «Газпромом» до последнего.