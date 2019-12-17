В Госдуме обдумают новые меры поддержки выпускников детдомов при поступлении в вузы

В нижней палате парламента 20 декабря при информационной поддержке Медиагруппы «Патриот» состоится первый всероссийский конгресс «Светлое будущее» для выпускников детдомов. Один из организаторов мероприятия — депутат Госдумы Алексей Кобилев — в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как в результате обсуждения может быть усовершенствована законодательная база и почему сегодня такие подростки не спешат поступать в вузы.

— Алексей Геннадьевич, конгресс «Светлое будущее» проводится для того, чтобы помочь талантливым детям-сиротам в профориентации, увеличить число поступающих в колледжи и вузы. Почему возникла такая необходимость? Ведь у этих детей уже есть привилегии в сфере образования. Они их не используют или их недостаточно?

— Безусловно, привилегии у детей-сирот при поступлении в вузы и колледжи есть. Но речь идет не только о них. Речь идет о предшествующей поступлению в учебное заведение профориентации, о том, чтобы помочь детям сделать осознанный выбор.

И, да, на сегодняшний день многие ребята попросту не пользуются предоставленной им льготой для поступления. Почему это происходит и как донести до детей, что перед ними существует масса возможностей — одни из основных вопросов конгресса.

— Кто, на ваш взгляд, должен принимать участие в обсуждении этой проблемы в рамках конгресса?

— На мой взгляд, основными докладчиками должны выступить Министерство науки и высшего образования России, министерство просвещения, Минтруд, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также представители вузов и эксперты, имеющие большой опыт в общении с детьми-сиротами.

При этом мы хотим предоставить слово самим детям, чтобы у них была возможность напрямую заявить о своих проблемах и поделиться своими мыслями и переживаниями.

— И каков должен быть его итог — изменение законодательной базы или изменение подхода к работе с такими детьми отдельных структур?

— Итог должен быть и тот и тот. Законодательная база, по моему мнению, должна быть скорректирована. Взять, к примеру, федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на поступление в вуз — в пределах установленной квоты — за счет бюджетных средств. Данная норма будет иметь силу до 1 января 2021 года. Я считаю, что ее действие необходимо продлить или же сделать бессрочным.

При этом очень важно понимать, какова дальнейшая судьба этих детей. Сколько из них идет работать по специальности или же продолжает обучение — идет в магистратуру. На мой взгляд, это необходимо отслеживать и помогать человеку, являющемуся инвалидом или сиротой, на всем его пути. Также необходимо понимать, как ребенок сможет жить и спокойно учиться в условиях соблазнов большого города.

— Что вы имеете в виду?

— Мы с вами понимаем, что для нормальной жизни ему понадобятся деньги, ради получения которых он может пойти параллельно работать. Однако этот шаг зачастую ведет к невозможности эффективного освоения образовательной программы и, вполне вероятно, к отчислению. Поэтому нужно либо увеличивать размер поддержки на период обучения, либо предоставить возможность для работы по получаемой специальности в рамках ограниченного количества часов, чтобы это не мешало учебному процессу.

— Почему важно провести этот конгресс именно на площадке Госдумы? Это должно произвести особое впечатление на самих детей или вовлечь в работу как можно больше парламентариев?

— Пожалуй, каждый из парламентариев в той или иной мере занимается вопросами социальной направленности. Но мне бы хотелось в настоящий момент акцентировать внимание на детях-сиротах, выпускниках интернатов. И, конечно же, показать самим детям, что о них заботятся, о них думают, что их судьба далеко не безразлична обществу, в котором они живут.

— В какие сроки мы сможем увидеть конкретный результат — изменения в подходе к работе или увеличение числа поступающих в вузы и колледжи детей-сирот?

— Здесь нельзя говорить о конкретных сроках. Тем не менее, я думаю, что первый результат можно будет увидеть уже в этой кампании 2020 года, когда мы будем отслеживать поступление детей, будем работать над продлением действия квоты для их поступления. Но еще раз хочу повторить: самое главное здесь — отслеживать их дальнейшую судьбу.

— Вы сами преподавали, работали с молодежью. Были ли в числе ваших студентов выпускники детдомов? Есть ли особенности в работе с такими ребятами?

— Да, у меня были такие ребята. Надо понимать, что выпускники детских домов — это очень ранимые люди. Государство взяло на себя функцию их воспитания, однако им сложно адаптироваться в современном мире. Поэтому с ними приходилось и больше заниматься, и больше времени уделять не только обучению, но и воспитанию.

Им не хватает тепла, им не хватает ласки, им не хватает заботы. И, конечно, любой преподаватель, у которого есть такие ученики, волей-неволей — а, скорее всего, вполне осознанно — работает с ними больше, передает свои знания и жизненный опыт.

— То есть преподаватель — это не только педагог, но и воспитатель?

— Да. Конечно, работая со студенчеством, ты всегда делишься. Не только сухими знаниями, но и своим мироощущением, восприятием окружающего мира, ты отдаешь частичку себя, своей внутренней культуры.

Более того, я считаю, государству нельзя «бросать» ребенка в воспитательном плане даже после поступления в вуз. Для ребенка происходит резкое изменение среды, в которой он находится. Наступает пора соблазнов в связи с отсутствием рядом привычных стен и, главное, воспитателей, старавшихся заменить ему родителей. Нужно развивать институт наставничества для таких детей, чтобы они не «потерялись» и не сбились с пути.

— Кто мог бы стать таким наставником?

— Я считаю, что преподаватель должен быть наставником для своего ученика. В идеальном случае — быть для него примером. Однако в то же время хотелось бы отметить, что мотивировать ребенка тянуться к знаниям нужно начинать задолго до вузовской скамьи. Данную работу следует начинать еще в школе, возможно, даже в начальной, закладывая основу для будущего фундамента.

Напомним, ранее в беседе с ФАН о конгрессе рассказал другой организатор — президент фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев. Он объяснил, почему фонд заинтересовался детьми-сиротами и как эта идея выросла в организацию мероприятия в Госдуме.