Спрос на крыс в преддверии Нового года вдвое вырос в России

Москва, 17 декабря. Россияне стали покупать вдвое больше крыс — грызунов-символов наступающего, 2020 года по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в популярном сервисе для размещения объявлений «Авито».

Аналитики компании проанализировали спрос (число запросов контактов) на животных по базе сервиса и выяснили, что в ноябре-декабре 2019 года он увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

«В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса)», — рассказали в компании.

Отмечается, что наибольший интерес к грызунам проявили в Краснодаре, там спрос на них вырос за год в 7,3 раза. Несколько меньше он оказался в Казани, где увеличился в 4, 8 раза, и в Ижевске, где вырос в 4,5 раза.

Повышенный спрос отразился и на предложении, которое в среднем по стране увеличилось в 1,5 раза. Больше всего продавать грызунов начали в Тольятти (предложение выросло в 2,7 раза).

«Примечательно, что Ульяновск — единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение — на 17%», — отметили в сервисе.

Стоимость домашней крысы в среднем по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17%, до 500 рублей.

Самых дорогих крыс продают в Москве, в среднем их стоимость составляет 808 рублей. Также высокие цены на животных зафиксированы в Ростове-на-Дону (631 рубль) и Краснодаре (603 рубля). Самые дешевые животные обнаружены в Красноярске (164 рубля), Самаре (198 рублей) и Ижевске (228 рублей).

Ранее астролог дала разным знакам зодиака советы по выбору одежды в новом году, чтобы они могли получить «благосклонность» от символа — Белой Крысы.

«Газета.ru» сообщала, что в Германии крыс научили играть в прятки. Животные не только пытались найти спрятавшегося во время эксперимента в комнате человека, но и сами активно скрывались и ждали, пока их обнаружат. Кроме того, ученые зафиксировали ультразвуковое «хихиканье» грызунов во время игр.