«Уралтрансмаш» изготовил первую опытную партию новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Екатеринбург, 17 декабря. Предприятие «Уралтрансмаш» изготовило первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ». Об этом рассказал во вторник журналистам генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

По его словам, установка на данный момент «обгоняет время», поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М до 2С19М2 будет наблюдаться еще долго.

«Я думаю, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский усовершенствованный потенциал», — передает РИА Новости слова Семизорова.

Во время форума «Армия-2018» руководитель Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил представителям СМИ, что новейшие самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» стали первой фазой на пути к роботизации военной техники.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщали, что государственные испытания самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» планируют завершить в следующем году.

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходаренок обращал внимание на то, что С-300ПС — весьма эффективное средство противовоздушной обороны (ПВО). По словам эксперта, расчеты комплекса способны обеспечить защиту российских военных объектов, расположенных в Таджикистане.