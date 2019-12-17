Как работаем и отдыхаем в 2020 году — восемь коротких рабочих недель

Производственный календарь в наступающем 2020 году предусматривает восемь коротких рабочих недель, напоминает Роструд. Это вызвано переносом выходных в связи с совпадением государственных праздников с субботами и воскресеньями.

Как отдыхаем в 2020 году

Всего россиян ждет восемь сокращенных рабочих недель, которые будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Январь: первая рабочая неделя (сразу после новогодних праздников) будет двухдневной, рабочими днями будут 9 и 10 января. Февраль: в связи с празднованием Дня защитника Отечества последняя рабочая неделя будет четырехдневной — с 25 по 28 февраля. Март: в связи с празднованием Международного женского дня вторая рабочая неделя также будет четырехдневной — с 10 по 13 марта. Май: первая рабочая неделя за счет переносов на майские праздники выходных с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, будет трехдневной —с 6 по 8 мая. Следующая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня Победы — с 12 по 15 мая. Июнь: вторая неделя, на которую приходится празднование Дня России, также будет четырехдневной — с 8 по 11 июня. Ноябрь: в связи с празднованием Дня народного единства россиян также ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя — со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Отметим, предпраздничные рабочие дни в большинстве организаций будут сокращены на час.

В 2019 году последняя рабочая неделя двухдневная — это понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В некоторых регионах 31 декабря разрешено брать выходной, но на государственном уровне соответствующее решение принято не было.

Напоминаем, первый рабочий день в 2020 году будет в четверг, 9 января.