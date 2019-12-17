Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Как работаем и отдыхаем в 2020 году — восемь коротких рабочих недель

129
0 Оставить комментарий

Как отдыхаем в 2020 году — восемь коротких рабочих недель

Производственный календарь в наступающем 2020 году предусматривает восемь коротких рабочих недель, напоминает Роструд. Это вызвано переносом выходных в связи с совпадением государственных праздников с субботами и воскресеньями.

Как отдыхаем в 2020 году

Всего россиян ждет восемь сокращенных рабочих недель, которые будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Как отдыхаем в 2020 году — восемь коротких рабочих недель

Январь: первая рабочая неделя (сразу после новогодних праздников) будет двухдневной, рабочими днями будут 9 и 10 января.

Февраль: в связи с празднованием Дня защитника Отечества последняя рабочая неделя будет четырехдневнойс 25 по 28 февраля.

Март: в связи с празднованием Международного женского дня вторая рабочая неделя также будет четырехдневнойс 10 по 13 марта.

Май: первая рабочая неделя за счет переносов на майские праздники выходных с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, будет трехдневнойс 6 по 8 мая. Следующая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Дня Победыс 12 по 15 мая.

Июнь: вторая неделя, на которую приходится празднование Дня России, также будет четырехдневнойс 8 по 11 июня.

Ноябрь: в связи с празднованием Дня народного единства россиян также ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя — со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Отметим, предпраздничные рабочие дни в большинстве организаций будут сокращены на час.

В 2019 году последняя рабочая неделя двухдневная — это понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В некоторых регионах 31 декабря разрешено брать выходной, но на государственном уровне соответствующее решение принято не было.

Напоминаем, первый рабочий день в 2020 году будет в четверг, 9 января.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров