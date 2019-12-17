Россия предложила Совбезу ООН свой вариант резолюции по гуманитарной помощи Сирии

Москва, 17 декабря. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Документ стал альтернативой варианту, предлагаемому Германией, Бельгией и Кувейтом

Сейчас оба документа находятся на рассмотрении Совбеза ООН. Есть вероятность, что их вынесут на голосование уже на этой неделе. Согласно предложению Германии, Бельгии и Кувейта, гуманитарную помощь в Сирию следует доставлять под контролем ООН и без разрешения от Дамаска. Западная резолюция предлагает продолжить осуществлять поставки через четыре существующих пункта и через новую точку — Телль-Абъяд на границе с Турцией. Западный вариант предполагает продление трансграничных операций на год.

Россия не поддержала данный механизм, назвав его нетранспарентным. В 2018 году российский постпред Василий Небензя не стал накладывать вето на соответствующую резолюцию, но воздержался при голосовании. Российский вариант предполагает продление трансграничных поставок только на шесть месяцев. Кроме того, Москва предлагает доставлять гуманитарную помощь в Сирию всего через два пункта. Также в представленном Россией документе отмечается необходимость «доставки помощи во все нуждающиеся районы Сирии, особенно в Идлиб». Помимо этого, Москва призвала ООН «улучшить контроль за доставляемой помощью и ее распределением».

Напомним, решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года. Эта мера стала ответом на ухудшение доступа к жителям страны из-за активизации боевых действий. Резолюция, которая была принята тогда, предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии. Кроме того, согласно документу мониторинговая миссия ООН должна контролировать поступающие в Сирию грузы, чтобы не допустить ввоза оружия в страну.

Как ранее выяснило Федеральное агентство новостей в ходе расследования, именно поставками оружия в Сирию занимались США, поддерживающие террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Вашингтон оказывал финансовую помощь террористам в Сирии. Кроме того, ФАН выяснил, что с экстремистами ИГ1 связан журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Третья публикация, посвященная данной теме, касается усилий российских военных, которые борются с террористами в Сирии. В новом расследовании ФАН рассказывается, как США организовали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы очернить борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.