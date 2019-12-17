Эксперты рассказали, как правильно выбрать и хранить коньки

Москва, 17 декабря. Эксперты Роскачества рассказали, какие коньки подойдут любителям, на что стоит обращать внимание при покупке этого спортинвентаря в магазине, и как правильно его хранить, чтобы продлить срок службы и в сезон катаний ;чувствовать себя на льду комфортно.

«Все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида — это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево», — отмечается в публикации.

Любительские коньки (они же — прогулочные) подходят для того, чтобы провести на льду пару часов. Этот тип коньков может иметь разные вариации: фигурного типа, хоккейного, или фитнес-конфигурацию.

В магазинах предлагают многочисленные варианты коньков, внешне имитирующие фигурные. Они имеют аналогичную форму — ботинок всегда с каблуком, на шнуровке. У поверхности язычка обычно есть петли или крючки, позволяющие фиксировать верхнюю часть стопы. Лезвие крепится на сам ботинок в нижней его части.

Эксперты не рекомендуют покупать для любительских катаний коньки с жесткими ботинками, как у спортсменов, и обращать внимание на то, чтобы внутренний материал был нескользящим.

Нога должна хорошо фиксироваться, поэтому не стоит покупать ботинки на размер больше с расчетом на шерстяной носок.

«Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски», — поясняют специалисты.

По словам спортивных экспертов, в хорошо затянутой паре коньков нельзя вставить палец под шнурки и между стопой и пяткой конька.

В зоне носка ботинок сильно затягивать не стоит, чтобы не нарушить кровообращение, но в подъеме ноги его необходимо затянуть как можно туже, чтобы застраховаться от травм. В месте лодыжки не надо шнуровать очень туго для нормальной циркуляции крови, при этом в самом верху шнурки рекомендуется затягивать довольно плотно.

Чтобы коньки служили долго, их лезвия необходимо хорошо затачивать, после проката насухо вытирать и хранить в мягких чехлах со впитывающим материалом. Специальные чехлы также стоит всегда надевать на лезвия в случае, если нужно идти на коньках там, где нет льда.

Ботинки нельзя сушить вблизи обогревателей, нужно делать это при комнатной температуре, чтобы они не потеряли форму или важную фурнитуру, а стельки для просушки необходимо извлекать.