Российский корабль-разведчик у берегов Флориды напугал американцев

Вашингтон, 17 декабря. Разведывательный корабль Военно-морского флота России «Виктор Леонов» совершает маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом сообщает во вторник телевизионный канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских военных.

По данным канала, российский корабль на протяжении нескольких суток находился недалеко от побережья этих штатов, чем сильно напугал американцев. Согласно утверждению официальных лиц, имя и должность которых остаются неизвестны, на корабле якобы не включают некоторые навигационные огни, когда из-за плохих метеоусловий видимость ограничена. Кроме того, на нем якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов, пишет «Царьград».

Также, по версии источников телеканала, корабль осуществляет и «другие беспорядочные маневры», но какие именно — не уточняется. Примечательно, что «Виктор Леонов» проводит разведывательную миссию в полном соответствии с международным правом, но об этом источники канала не упоминают.

Как указывается в материале, береговая охрана США предупреждает граждан на судах, проходящих мимо этого района, о присутствии российского корабля, сообщает «ФедералПресс».

Стоит отметить, что накануне два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Global Hawk ВВС США в течение 12 часов совершали многочасовые разведывательные полеты у российских границ в Балтике. Американцы систематически совершают опасные наблюдательные полеты возле российских рубежей.

Ранее в беседе с RT доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что формирование новых авиационных полков нужно главным образом для усиления противолодочной обороны северо-западных районов РФ.