Крымский комбинат поставит первые партии косметики в Дамаск в 2020 году

Севастополь, 17 декабря. Предприятие «Крымская роза», заключившее соглашение с дистрибьюторами сети магазинов в Сирийской Арабской Республике, в начале будущего года поставит тестовую партию косметической продукции на основе розового и лавандового масла в Дамаск. Об этом сообщил во вторник журналистам директор «Крымской розы» Иван Гладун.

По его словам, руководство предприятия надеется на открытие контейнерных морских перевозок в средиземноморские порты из Крыма, передает ТАСС.

Как сообщал крымский глава Сергей Аксенов, с 1 января следующего года торговый оборот между Севастополем и Дамаском увеличится. В ходе международной конференции «The most к успеху: экспортный потенциал Крыма», которая проходила в конце предыдущего месяца в Симферополе, был подписан контракт о поставках в САР косметики крымского предприятия.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» заключил с сирийской компанией сделку по экспорту сельхозпродукции в Россию. Общая сумма контракта составит два миллиона долларов.