Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Крымский комбинат поставит первые партии косметики в Дамаск в 2020 году

759
0 Оставить комментарий

Крымский комбинат поставит первые партии косметики в Дамаск в 2020 году

Севастополь, 17 декабря. Предприятие «Крымская роза», заключившее соглашение с дистрибьюторами сети магазинов в Сирийской Арабской Республике, в начале будущего года поставит тестовую партию косметической продукции на основе розового и лавандового масла в Дамаск. Об этом сообщил во вторник журналистам директор «Крымской розы» Иван Гладун.

По его словам, руководство предприятия надеется на открытие контейнерных морских перевозок в средиземноморские порты из Крыма, передает ТАСС.

Как сообщал крымский глава Сергей Аксенов, с 1 января следующего года торговый оборот между Севастополем и Дамаском увеличится. В ходе международной конференции «The most к успеху: экспортный потенциал Крыма», которая проходила в конце предыдущего месяца в Симферополе, был подписан контракт о поставках в САР косметики крымского предприятия.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» заключил с сирийской компанией сделку по экспорту сельхозпродукции в Россию. Общая сумма контракта составит два миллиона долларов.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров