Звездный врач-диетолог рассказала, что нельзя есть перед сном

Москва, 17 декабря. Правильное питание — залог здорового сна и, как следствие, отсутствия целого ряда проблем со здоровьем, поэтому важно знать, какие продукты нельзя употреблять на ночь. Об этом рассказала звездный врач-диетолог Марият Мухина.

Недостаток сна может стать причиной переедания и ожирения, повысить риск диабета, а также привести к развитию некоторых хронических заболеваний. Чтобы обеспечить здоровый сон, важно правильно питаться.

По словам Мухиной, перед сном лучше не употреблять кофе, крепкий чай, алкоголь, не есть острую пищу, а также отказаться от крестоцветных овощей — брокколи и цветной капусты. Специалист объяснила, что наряду с большим количеством витаминов они содержать множество волокон, которые очень долго перевариваются организмом. Похожий эффект имеет красное мясо, богатое протеинами.

«Если вы будете есть такие продукты вечером, ваше тело все еще будет работать над их перевариванием, когда вы будете стараться заснуть», — пояснила диетолог.

Другим нерекомендованным перед сном продуктом является томатная паста, которая из-за высокой кислотности может вызывать спазмы (колики и несварение пищи) и изжогу. Блюда с ней Мухина посоветовала употреблять не позднее, чем за три часа до сна.

Оставить для дневного приема пищи следует сыры и колбасы, содержащие тирамин — аминокислоту, повышающую внимательность и тревожность. Также не стоит есть вечером шоколад.

«Кофе — не единственный источник кофеина. Всего три квадратика стандартной плитки шоколада содержат около 23 миллиграмм кофеина — это примерно четверть чашечки вашего американо», — уточнила Мухина.

Кроме того, лучше не ужинать жирной рыбой вроде семги или сельди, содержащей омега-3 жирные кислоты и витамин D, регулирующие выработку серотонина и способствующие возбуждению нервной системы.

Наконец, стоит отказаться от употребления больших объемов воды перед сном, поскольку предсказуемо приведет к ночным походам в ванную комнату, которые будут прерывать сон. При этом, отметила врач, важно пить достаточное количество воды в течение дня.

Мухина резюмировала, что самый лучший вариант ужина — это кефир с зеленью или небольшим количеством фруктов или овощей (не более 200 г.). На ночь хорошо съесть киви, содержащий антиоксиданты, каротин и витамины C и E, способствующие быстрому засыпанию. Также подойдут содержащие магний и калий бананы, расслабляющие мышцы и вызывающие сонливость.

Ранее диетолог рассказала о полезных свойствах цитрусовых.