Доктор Агапкин рассказал о самом лучшем способе избежать похмелья

Употребление хереса и портвейна быстрее всего вызывает опьянение, а также приводит к наиболее сильному похмелью, рассказали в Брайтонском университете в Великобритании. Похмелье не зависит от типа напитка, который употребляет человек. Так считает врач и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин.

По словам профессора университета Хала Сосабовски, херес и портвейн быстрее всего всасываются в кровь, в отличие от более крепкого алкоголя, такого, как виски, который усваивается медленно из-за подавления работы клеток желудка. Как сообщает Daily Mail, «шерри и порт вызывают алкогольное опьянение быстрее, чем большинство других алкогольных напитков, и они также вызывают наихудшее похмелье». Кроме того, эти напитки содержат очень высокую дозу этанола – 20%.

При этом ученый не рекомендует разбавлять крепкий алкоголь водой с целью сохранить трезвое состояние и предотвратить похмелье. Он подчеркнул, что такой способ может только привести к более тяжелым последствиям для организма. Как пояснил Сосабовски, единственный способ полностью исключить похмелье — это отказаться от любой дозы алкоголя или ограничиться его малым количеством.

Сергей Агапкин разделяет мнение, что самый лучший способ избежать недомогания после возлияний — не пить, т. к. других вариантов не предусмотрено. К тому же он подтверждает, что похмелье неизбежно при употреблении любого алкогольного напитка.

«...При этом похмелье определяется количеством и качеством выпитого. Качество в данном случае определяется не ценой, а количеством различных примесей в алкоголе, — объяснил Агапкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В этом смысле похмелье с одинаковой вероятностью может наступить от портвейна, хереса, пива, мадеры и водки, т. е. от любого алкоголя при достижении определенной дозы. Это никак не связано с тем, что это за напиток. Скорее всего, профессор не любит херес, а нравится ему виски или еще что-нибудь. Однако я советую совсем не употреблять алкоголь».

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