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Собаки терзали тело новорожденного ребенка в Бурятии

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Собаки терзали тело новорожденного ребенка в Бурятии

Улан-Удэ, 17 декабря. Жители Гусиноозерска в Бурятии обнаружили тело младенца, которое терзали собаки, в настоящее время идут поиски матери ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СУСК России по Бурятии.

Согласно сведениям республиканского ведомства, инцидент произошел в понедельник. Отмечается, что несколько местных жителей около одного из домов увидели двух собак, в пасти одной из которых был новорожденный.

«Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного мальчика», — следует из сообщения.

По данному факту инициирована доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты установят точную причину смерти младенца, пишет «ФедералПресс».

Как ранее сообщала Deita.ru, штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за выгул собак опасных пород без намордника и поводка предложил ввести председатель общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Источник: Пресс-служба СУСК России по Республике Бурятия
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