Кофейная компания ищет человека, готового прожить неделю в шотландском замке

Эдинбург, 17 декабря. Кофейная компания ищет человека, который готов прожить неделю в шотландском замке. За это счастливцу хотят заплатить пять тысяч долларов, сообщает Lonely Planet.

Конкурс объявила шведская компания Gevalia Coffee. Уточняется, что победитель станет их «кофейной королевой» (Coffee Queen). Человеку, которому улыбнется фортуна, предстоит не просто жить неделю в замке Carlowrie Castle в Эдинбурге, но и все это время пользоваться услугами личного дворецкого. Кроме того, победитель конкурса сможет брать уроки у шеф-повара, специализирующегося на кофе, и употреблять этот горячий напиток в неограниченном количестве. Также везунчику обеспечат пятиразовое питание и расслабляющие спа-процедуры.

Победитель конкурса сможет взять с собой одного близкого человека. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте кофейной компании до 21 декабря. В анкете нужно указать, сколько чашек кофе в день вы пьете. Победителя объявят 30 декабря. Счастливцу оплатят перелет в Шотландию и выдадут две тысячи долларов на недельные расходы, помимо зарплаты в пять тысяч долларов.

Замок, в котором будет жить победитель конкурса, был построен в 1852 году. Сейчас Carlowrie Castle функционирует как элитный отель. В замке есть 12 спален, а также множество других помещений для досуга гостей.