Москва, 17 декабря. Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил о том, что России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире, сделанной на основе орудия «Пион». Ее новая версия под названием «Малка» на данный момент успешно проходит испытания на полигоне.

По словам генерального директора «Уралтрансмаша», уже в этом месяце планируется завершить капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия. Уже было проведено импортозамещение и установлены новые комплексы приборов.

«В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», – заявил Семизоров в интервью РИА Новости.

На сегодняшний день в «Малке» украинскую коробку передач заменило устройство отечественного производства. Сменился и двигатель, который ранее также был выпущен на Украине. Пушка получила новые устройства в системах наведения и защиты.

Предыдущая версия орудия под названием «Пион» была создана в 1980-х годах и до сих пор считается одной из мощнейших пушек в мире. Калибр составляет 203 миллиметра, предназначена установка для поражения важных объектов противника за линией фронта.

Орудие ведет огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными, бетонобойными и химическими снарядами. Также «Пион» стреляет боеприпасами с ядерным зарядом.

Напомним, ранее Британский королевский объединенный институт оборонных исследований заявил, что заявил, что артиллерийские подразделения Великобритании требуют модернизации, поскольку существенно уступают российским и не способны выстоять в прямом противостоянии между Москвой и Лондоном.