Поклонники подсчитали, сколько слов сказала Загитова за всю программу «Вечерний Ургант»

Москва, 17 декабря. Студию шоу «Вечерний Ургант» посетили сразу две олимпийские чемпионки по фигурному катанию — Алина Загитова и Татьяна Навка. Об участии в программе Навка сообщила своим фолловерам в социальной сети Instagram.

Татьяна Навка опубликовала фотоснимок, на котором запечатлены обе фигуристки, а в описании к фото она призналась, что очень смеялась в ходе записи программы.

Загитова также поделилась с фанатами фотографиями из студии и даже показала несколько отрывков передачи в Instagram-аккаунте. О том, что фигуристка решила сделать паузу в профессиональной карьере, в эфире программы не обсуждали. Правда, ведущий Иван Ургант один раз пошутил на эту тему, сообщает «Царьград».

По окончании программы поклонники заметили, что Загитова была немногословна. По их подсчетам, за всю передачу фигуристка сказала в общей сложности 137 слов. Татьяна Навка была более расположена к диалогу и даже рассказала Урганту о том, как ей удалось «заполучить» Алину в развлекательное ледовое шоу, пишет «Вечерняя Москва».

«У меня даже мыслей не было кого-то другого приглашать в «Спящую красавицу». Для меня это удача», — призналась Навка.

Как сообщал Infox.ru, Загитова завоевала золотую медаль Игр-2018 в Пхенчхане. Россиянка оставила позади соотечественницу Евгению Медведеву и канадскую спортсменку Кэйтлин Осмонд.