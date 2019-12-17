Горбачев обвинил США в стремлении к «абсолютному военному превосходству»

Токио, 17 декабря. Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что выход США из системы договоров о контроле над вооружениями свидетельствует о стремлении Вашингтона к военному превосходству. В интервью японской газете Asahi бывший советский лидер указал на опасность подобной политики Соединенных Штатов.

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — подчеркнул Горбачев.

Бывший президент СССР отметил, что «в современном мире гегемония одной державы невозможна», передает «Царьград». По мнению Горбачева, если начнется новая гонка вооружений, то это может привести мировую политику к анархии.

«Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», — уверен последний генсек ЦК КПСС.

Горбачев считает, что Москва и Вашингтон должны возобновить диалог по проблеме ядерного вооружения и продолжить движение к безъядерному миру, пишет «Газета.ру».

Напомним, 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению Горбачева, прекращение действия этого соглашения стало «сильнейшим ударом по безопасности» нашей страны, сообщает НСН. Кроме того, ранее последний советский лидер призвал Россию и США не допустить начала новой холодной войны.