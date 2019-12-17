Ученые разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Сантьяго, 17 декабря. Группа научных сотрудников из Новой Зеландии, США и Чили смогла решить загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи. Согласно исследованиям археологов, эти статуи должны были сохранять плодородие земель. Об этом сообщает во вторник портал Phys.org.

Эксперты изучили два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в середине острова. Отмечается, что именно вулкан был источником материала для 95% каменных истуканов, которых насчитывается в общей сложности свыше 1 тыс. Территория являлась богатым сельскохозяйственным местом, где выращивали бананы, батат и другое, сообщает «МИР24».

Эти земли, по словам специалистов, были самыми плодородными на острове. Найденные в каменоломне моаи не были предназначены для перемещения, они должны были оставаться там, чтобы защищать природу карьера и способствовать агропромышленному производству, пишут «Известия».

Осенью прошлого года американские специалисты узнали, как древние жители острова Пасхи научились получать пресную воду из океана.

Ранее итальянские ученые выяснили, что жители древнеримского города Геркуланум при извержении Везувия погибли почти мгновенно.