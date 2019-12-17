Программу социального туризма для пенсионеров запустят в России

Москва, 17 декабря. В России координационный совет по туризму при Кабмине выступил с предложением запустить проект «Туризм для граждан старшего поколения». Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

По имеющимся данным, проект войдет в финальный план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в стране до 2035 года. Уточняется, что его приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он будет касаться посещения исторических памятных мест, сообщает «ФедералПресс».

По словам Фомина, нужно сперва запустить тестовую версию и посмотреть, как это будет работать и развиваться. В качестве примера он привел программу детского туризма, на которую выделяется примерно 300 млн рублей ежегодно. За реализацию проекта будут отвечать Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики и развития России и общественные организации, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Петербурге туристический сбор введут в 2021 году. К этому времени власти города на Неве должны определиться с конкретной цифрой.