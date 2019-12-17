Boeing приостанавливает производство самолетов 737 MAX. События дня. ФАН-ТВ

Компания Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Такое решение принято из-за переноса сертификации самолета на 2020 год. Напомним, полеты модели 737 MAX приостановлены с марта после двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем. Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США заявляло, что до конца сертификации воздушного судна все полеты этой модели в Америке запрещены. И в Boeing надеялись, что процедура завершится до конца 2019 года.

Шойгу поздравил воинов-ракетчиков с 60-летием РВСН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения. В этом году круглая дата 60-лет. Поздравление опубликовано на официальном сайте Минобороны России.

«РВСН являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны. Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях», — отметил Шойгу.

Напомним, день ракетных войск стратегического назначения празднуется 17 декабря с 2006 года. Дата была установлена указом российского лидера Владимира Путина. Именно в этот день в 1959 году в СССР было принято решение о создании отдельного вида войск.