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США намерены обсудить с Турцией планы о закрытии базы «Инджирлик»

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США намерены обсудить с Турцией планы о закрытии базы «Инджирлик»

Вашингтон, 17 декабря. Руководитель Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы «Инджирлик» в Турции из прессы и намерен обсудить этот вопрос с Анкарой.

По словам военного министра Соединенных Штатов, вопрос о возможном закрытии базы «Инджирлик» ранее перед ним не ставился.

«Впервые я узнал об этом из газет, так что мне необходимо поговорить с моим коллегой из Министерства обороны Турции, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько они серьезно настроены», — объяснил Эспер журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос репортеров, считает ли он такие заявления «пустыми угрозами», Эспер затруднился сказать однозначно.

«Не знаю», — отметил он.

Кроме того, глава оборонного ведомства не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военнослужащих базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в ответ на антитурецкие рестрикции со стороны Вашингтона. Как сообщал Infox.ru, закрытие авиабазы станет ответом на санкции США, которые они хотят ввести на фоне покупки российских С-400. По словам руководителя МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, американский конгресс должен осознать, что не может навязать свою волю Анкаре.

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