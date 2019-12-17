Роструд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

Москва, 17 декабря. Роструд сообщил, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель.

По словам руководителя ведомства Ивана Шкловца, ряд рабочих недель в следующем году будет сокращенным из-за праздников и переноса праздничных дней, выпадающих на выходные.

Как пишет РИА Новости, короткие рабочие недели в 2020 году придутся на каждый из первых шести месяцев года, а также на ноябрь. После новогодних каникул россиянам предстоит отработать всего два дня, затем снова начнутся выходные. В конце февраля День защитника Отечества нам предстоит праздновать четыре дня подряд — с 25 по 28 февраля.

В марте вторая рабочая неделя благодаря празднованию Международного женского дня будет четырехдневной. Также четыре дня россияне будут работать в конце апреля в преддверии Дня весны и труда.

Трехдневная рабочая неделя ожидает нас в мае, когда из-за переносов выходных дней с 4 и 5 января трудовыми останутся лишь 6, 7 и 8 мая. Следующая за ней неделя также будет сокращенной — из-за Дня Победы.

В июне, когда будем праздновать День России, снова предстоит работать на день меньше. Ну а затем сокращенная рабочая неделя ожидает жителей РФ лишь в ноябре, когда День народного единства выпадет на середину трудовой пятидневки.

Ранее Роструд напомнил, что последняя рабочая неделя декабря 2019-го будет двухдневной. После новогодних праздников выйти на работу нужно будет в четверг, 9 января. При этом работодатель может по собственной инициативе сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников.