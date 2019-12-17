Военные из России и Сирии проведут совместные учения в Средиземном море

Дамаск, 17 декабря. Представитель Военно-морского флота РФ, контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил о старте совместных боевых учений ВМФ России и Военно-морских сил Сирии. Отработка маневров пройдет в акватории Средиземного моря, в районе порта Тартус.

Сообщается, что в российско-сирийских учениях задействуют отечественные надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», а также ракетные катера и тральщики ВМС Сирийской Арабской Республики.

По словам Юлдашева, учения пройдут не только в море, где тактические группы кораблей двух государств проведут совместное маневрирование, а также и на суше.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями…», – цитирует ТАСС контр-адмирала Александра Юлдашева, выступающего руководителем учений.

Бойцы РФ и САР также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус. Мероприятия направлены на повышение уровня взаимодействия между военными двух стран для дальнейшей успешной борьбы с незаконными бандформированиями.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало новое расследование, посвященное Сирии. В нем рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН, опубликованный ранее, был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории Сирии.

Второе расследование ФАН было рассказывает о связях США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.