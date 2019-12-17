Количество жалоб на коллекторов рекордно выросло в России

Москва, 17 декабря. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила о 35-процентном росте числа жалоб на недобросовестное поведение коллекторов в России.

По данным ФССП, за 10 месяцев текущего года служба получила рекордные 23,4 тысячи жалоб на взыскателей просроченной задолженности. Как пишут «Известия», это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего должники жалуются на навязчивые телефонные звонки и сообщения, которые поступают друзьям и родным, а также на психологическое давление и раскрытие персональных данных.

В ведомстве отвечают, что недобросовестным поведением отличаются в первую очередь микрофинансовые организации (МФО), а также коллекторские агентства, не включенные в государственный реестр.

«Проблемные должники лишились возможности перекредитоваться в банке или в легальной МФО, где ссуду также не одобрят из-за вступления в силу показателя долговой нагрузки. Такой заемщик вынужден обращаться к «черным» кредиторам, а их «соседями» выступают нелегальные коллекторы», — рассказал директор по работе с частными клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

В ФССП отмечают, что число жалоб выросло и благодаря информированию населения о такой возможности. Нарушителям закона о коллекторской деятельности грозит штраф в размере от 20 тысяч до двух миллионов рублей.

«Мы считаем, что нарушителей закона следует не только штрафовать, но и придавать огласке названия организаций и имена руководителей. Добросовестные участники рынка смогут видеть экономический смысл в соблюдении правил», — отметил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Специалисты напоминают, что должник имеет право отказаться от взаимодействия с коллектором или кредитором, но такая возможность появляется лишь через четыре месяца с момента образования задолженности. До этого на недобросовестных коллекторов можно жаловаться в ФССП.