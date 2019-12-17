Российский мультфильм включили в шорт-лист премии «Оскар»

Москва, 17 декабря. Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включен в шорт-лист претендентов на премию американской киноакадемии «Оскар».

Помимо российского мультфильма, в шорт-лист кандидатов на получение «Оскара» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» вошли еще девять работ из Чехии, США, Нидерландов и других стран.

Окончательный список номинантов станет известен 13 января. Церемония вручения премии американской киноакадемии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Константин Бронзит — российский мультипликатор, режиссер и актер. В его копилке — множество международных премий. Бронзит был дважды номинирован на «Оскар» за мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». С 2009 года режиссер является членом Американской академии кинематографических искусств. Российской публике он известен как режиссер полнометражного мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».

Его вошедшая в шорт-лист «Оскара» работа «Он не может жить без космоса» — 16-минутный мультфильм, выпущенный в нынешнем году и рассказывающий историю о матери и ее единственном сыне, о детской мечте и связи между родными людьми. Анимационный фильм взял призы на кинофестивале в Тиране, а также на фестивале короткометражных фильмов в Варне. По мнению жюри, «Он не может жить без космоса» — красивая история о любви и поиске собственного пути на Земле и в космосе.

Ранее стало известно, что в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм» вошла кинокартина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда».