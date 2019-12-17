Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Москва, 17 декабря. Музыкальный фильм примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой «Тот самый концерт» провалился в прокате, сообщают СМИ.

Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По данным репортеров, фильм оказался провальным и не принес ожидаемой прибыли.

В кинокартине показан процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле, состоявшегося в апреле уходящего года после того как артистка в течение 10 лет не выходила на сцену.

Презентация фильма прошла 31 октября на Дальнем Востоке, после чего лента оправилась на Запад по регионам России, имитируя концертный тур примадонны.

Некоторые источники сообщают, что «Тот самый концерт» все-таки собрал кассу примерно в 30 миллионов рублей, но журналисты НТВ намекают, что такие слухи специально распускаются с целью скрыть провал.

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом. По его словам, певица выдвигала жесткие требования, номера приходилось переделывать по несколько раз, а команда была вынуждена вкладывать в постановку все силы, пока примадонна не принимала очередной танец.

Как пишут «Известия», 2 ноября 70-летняя Пугачева повторила свой кремлевский концерт в Минске, после чего объявила, что если и выступит еще раз, то только через 10 лет, когда ей исполнится 80.

Свой юбилей певица отметила 15 апреля 2019 года. С круглой датой ее поздравил российский лидер Владимир Путин.