Автоэксперт назвал четыре главные ошибки при прогреве машины зимой

Москва, 17 декабря. Автомобильный эксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие главные ошибки при прогреве машины в зимнее время допускают многие водители. Четыре совета специалиста касаются работы дворников и полива лобового стекла.

Так, по словам Милешкина, категорически запрещено во время морозов поливать стекло горячей водой, так как такой «температурный шок» может привести к появлению трещин и полной замене лобового стекла.

Не стоит обрызгивать стекло и специальной незамерзающей жидкостью, так она может лишь добавить ледяной корки.

«Не забывайте перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле выключать дворники. Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель», – советует автоэксперт в своей статье в журнале «За рулем».

Он также рекомендует при подготовке к поездке не спешить с запуском дворников, когда на лобовом стекле только появились небольшие оттаявшие участки, так как резинки щеток против крепкого льда на остальной площади стекла бессильны и могут быстро стереться.

Напомним, ранее эксперты назвали самое лучшее время для покупки нового автомобиля. Он уверены, что при наличии средств сделать покупку стоит уже сейчас.

В предыдущие годы автолюбители могли сэкономить, если покупали машину в январе. Дилерские компании стремились как можно быстрее избавиться от прошлогодних авто. Машины продавались с большими скидками, поскольку по паспорту транспортного средства становились на год старше. Однако со следующего года на автомобильном рынке будут действовать другие условия.