Шойгу поздравил воинов-ракетчиков с 60-летием РВСН

Москва, 17 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения, отмечающих в этом году свое 60-летие.

Поздравление министра опубликовано на официальном сайте Минобороны России.

«РВСН являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны. Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях», — отметил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что профессионализм ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед РВСН задачи.

«Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые передают молодому поколению богатый опыт и знания», — добавил министр.

День ракетных войск стратегического назначения празднуется 17 декабря с 2006 года, когда эта дата была установлена указом российского лидера Владимира Путина. Именно в этот день в 1959 году в СССР было принято решение о создании РВСН как отдельного вида войск.

Современные ракетные войска стратегического назначения предназначены для ядерного сдерживания агрессии вероятного противника и поражения важнейших объектов на территории возможного агрессора.

Ранее «Известия» сообщили, что РВСН проведут в 2020 году более 200 учений.