Boeing приостановит сборку самолетов 737 MAX

Вашингтон, 17 декабря. Компания Boeing приняла решение о приостановке с января производства лайнеров 737 MAX.

Как говорится в сообщении, распространенном компанией, решение о приостановке сборки новых лайнеров принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.

«Снижение производства позволит сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов», — отметили в Boeing.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены в марте нынешнего года после двух авиакатастроф, причина которых может заключаться в дефекте одной из систем самолета. Boeing ищет способы устранения выявленных недочетов. Обновлена также программа обучения пилотов.

До завершения проверки, которую проводит Федеральное управление гражданской авиации США, все полеты 737 MAX в Соединенных Штатах запрещены. Ранее в Boeing высказывали надежду, что процедура сертификации завершится в уходящем году.

Как пишут «Известия», полеты 737 MAX запрещены в 20 странах мира.