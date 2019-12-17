Пригожин ответил на высказывание Мазаева о «жалком» концерте Носкова

Москва, 17 декабря. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, назвавшего «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт певца Николая Носкова.

Ранее Мазаев назвал первый после трехлетнего восстановления от инсульта концерт Носкова «жалким зрелищем».

«Считаю, что лучше запомнить человека во всей красе, а не показывать его в немощном состоянии. Предполагаю, что его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят», — заявил солист «Морального кодекса».

Пригожин ответил, что нельзя бросать людей, которые попали в подобную ситуацию. Продюсер рассказал, что в течение года помогал Носкову восстанавливаться, работая с ним в студии.

«Я работал с Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Николай за год очень изменился в смысле прорыва. Если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть нужным в обществе», — сказал Пригожин.

По его словам, на сцену во время концерта Носкова вышли также артисты, которые хотели бескорыстно поддержать сражающегося с тяжелой болезнью коллегу.

«Я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», — подытожил продюсер.

Как пишут «Известия», в 2017 году Носков попал в больницу из-за тромба. В августе 2018-го стало известно, что он перенес инсульт. После долгого восстановления 63-летний певец впервые появился на публике в марте нынешнего года, когда принял участие в презентации нового сингла Дробыша.