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Плющенко резко отреагировал на высказывание хореографа группы Тутберидзе

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Плющенко резко отреагировал на высказывание хореографа группы Тутберидзе

Москва, 17 декабря. Российский фигурист Евгений Плющенко прокомментировал высказывание хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, порекомендовавшего критикам «заняться своими делами».

Ранее в отечественном фигурном катании разгорелся скандал вокруг спортсменки Алины Загитовой, объявившей о том, что она берет перерыв в большом спорте, но планирует продолжать тренировки. Российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что это может означать конец карьеры Загитовой и предрекла той «интересную творческую жизнь» в шоу Татьяны Навки.

Плющенко не исключил, что фигуристка завершила карьеру, испугавшись конкуренции с более юными спортсменками. Вдобавок Тарасова опубликовала в Сети стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка…», в котором есть такие строки: «Ну, а ушел — как не был, // И я — как не была».

Плющенко резко отреагировал на высказывание хореографа группы Тутберидзе

В ответ команда Тутберидзе, воспитанницей которой является Загитова, раскритиковала Тарасову и Плющенко. Хореограф группы Железняков порекомендовал критикам «заняться своими делами», что вызвало резкую реакцию со стороны Плющенко.

«Ты сам-то понял, что ляпнул? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть», — ответил Железнякову фигурист.

Ранее в финале Гран-при в Турине Загитова впервые в карьере заняла последнее место, что стало поводом для слухов о возможных разногласиях фигуристки с ее тренером Этери Тутберидзе. Сама спортсменка заявила, что никакого конфликта нет и она «остается вместе с тренерами». По словам Тутберидзе, Загитова просила о паузе уже в течение полутора лет.

Источник: РИА Новости
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