Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мазаев назвал «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт Носкова

151
0 Оставить комментарий

Мазаев назвал «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт Носкова

Москва, 17 декабря. Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал «жалким зрелищем» первый после инсульта концерт музыканта Николая Носкова.

Такое мнение Мазаев высказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Корреспондент поинтересовался, почему на концерт Носкова, впервые вышедшего на сцену после тяжелой болезни, не пришел ни один рок-музыкант. Солист «Морального кодекса» заявил, что решение об организации шоу, в котором приняли также участие Валерий Сюткин, Александр Розенбаум и другие звезды российской сцены, было неверным.

«Это жалкое зрелище. Считаю, что лучше запомнить человека во всей красе, а не показывать его в немощном состоянии. Это не он возвращается на сцену. Предполагаю, что его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят. Это очень тяжелая болезнь — то, что произошло с Носковым. И цепляться за эту историю нехорошо», — заявил Мазаев.

Музыкант отметил, что перенесшему инсульт коллеге «лучше находиться в семье» или на курорте, «в благоприятных для организма условиях». Мазаев подчеркнул, что Носков «был и остается великим певцом».

Мазаев назвал «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт Носкова

Ему возразил продюсер Виктор Дробыш, который в течение года готовил Носкова к возвращению на сцену, занимаясь с ним в студии и заставляя петь.

«Год назад он не ходил и не пел. А теперь ходит и поет. Он поставил себе цель, изменил образ жизни, он хочет этого», — приводит слова Дробыша Пятый канал.

Мазаев назвал «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт Носкова

Продюсер указал, что на «пляж» Носкову нужны деньги и слова Мазаева об этом «звучат как издевка».

«На какие шиши он будет лежать на пляже всю оставшуюся жизнь? Все деньги для этого заработает Николай. Для этого концерт и делается», — резюмировал музыкальный наставник Носкова.

Как пишут «Известия», 9 декабря в московском Crocus City Hall Николай Носков впервые дал сольный концерт после трехлетнего восстановления от инсульта.

Источник: «Пятый канал»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров